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Вторая лига. Лидеры очков не теряют

Вторая лига

Без сенсаций

Вторая лига. Лидеры очков не теряют

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча 25-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний в Киеве и Звягеле.

Дебютировал в качестве главного тренера "Звягеля" Юрий Вирт. Коллектив из одноименного города обыграл "Карпаты-2" - 2:0. В составе "Звягеля" забивали Морговский и Льюис. Для Джорджа это второй гол в украинском футболе. Также не было проблем у "ЮКСА", которая дома разобралась с "Рухом-2". Никто не может остановить Венди, который в прошлом туре отличился хеттриком, а сегодня забил еще дважды.

В начале второй половины встречи Габриэль довел счет до разгромного – 3:0.Окончательный результат в матче установил Евдокимов – 4:0. В итоге, матч завершился уверенной победой подопечных Цымбала. "ЮКСА" и "Звягель" имеют по 53 очка.

Вторая лига. 25-й тур

"Звягель" – "Карпаты-2" 2:0

Голы: Льюис (38), Морговский (43)

"ЮКСА" - "Рух-2" 4:0

Голы: Венди (5, 29), Габриэль (54), Евдокимов (80)

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