Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Лидеры очков не теряют
Без сенсаций
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграли еще два матча 25-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний в Киеве и Звягеле.
Дебютировал в качестве главного тренера "Звягеля" Юрий Вирт. Коллектив из одноименного города обыграл "Карпаты-2" - 2:0. В составе "Звягеля" забивали Морговский и Льюис. Для Джорджа это второй гол в украинском футболе. Также не было проблем у "ЮКСА", которая дома разобралась с "Рухом-2". Никто не может остановить Венди, который в прошлом туре отличился хеттриком, а сегодня забил еще дважды.
В начале второй половины встречи Габриэль довел счет до разгромного – 3:0.Окончательный результат в матче установил Евдокимов – 4:0. В итоге, матч завершился уверенной победой подопечных Цымбала. "ЮКСА" и "Звягель" имеют по 53 очка.
Вторая лига. 25-й тур
"Звягель" – "Карпаты-2" 2:0
Голы: Льюис (38), Морговский (43)
"ЮКСА" - "Рух-2" 4:0
Голы: Венди (5, 29), Габриэль (54), Евдокимов (80)
Популярное сейчас
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Вирт рассказал о целях Звягеля и сроках своего контракта
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной