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Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой Нивы за последние 3 сезона

Вторая лига

Играющий президент ведет атаку за собой

Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой Нивы за последние 3 сезона

Фото: ФК Нива Вінниця

Новина українською

Воспитанник ДЮСШ 11 "Черноморец" становится легендой команды, которая переживает трудные времена. Артур присоединился к "зелено-белым" в 2019 году и с тех пор забил 55 мячей во Второй лиге.

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В 2021-м одессит стал играющим президентом и после этого результативность начала расти. Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой "Нивы" за последние 3 сезона. Сейчас на его счету 16 точных ударов и лидерство в списке бомбардиров.

Вчера "зелено-белые" уступили на выезде столичному "Локомотиву" (1:2). В составе гостей как раз отличился бывший футболист "Шахтера-3".

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Артур Загорулько Нива (Винница)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
21.04.2024 в 17:46
А толку?
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
21.04.2024 в 17:46
А толку?
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2024 в 17:09
То є так! Лідер!
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