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Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой Нивы за последние 3 сезона
Играющий президент ведет атаку за собой
Фото: ФК Нива Вінниця
Воспитанник ДЮСШ 11 "Черноморец" становится легендой команды, которая переживает трудные времена. Артур присоединился к "зелено-белым" в 2019 году и с тех пор забил 55 мячей во Второй лиге.
В 2021-м одессит стал играющим президентом и после этого результативность начала расти. Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой "Нивы" за последние 3 сезона. Сейчас на его счету 16 точных ударов и лидерство в списке бомбардиров.
Вчера "зелено-белые" уступили на выезде столичному "Локомотиву" (1:2). В составе гостей как раз отличился бывший футболист "Шахтера-3".
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