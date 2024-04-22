  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Завершается тур во Второй лиге

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

Сегодня сыграют еще два матча 25-го тура во Второй лиге. "Кудровка" в Одессе будет пытаться реабилитироваться за разгромное поражение от "ЮКСА" (1:7). Интересное противостояние ожидает болельщиков между "Чайкой" и "Скалой 1911". На прошлой неделе обе команды уверенно выиграли и даже не пропустили. Кто из этих коллективов продолжит победную серию?

12:00. "Реал Фарма" - "Кудровка"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Лидеры очков не теряют
yellow-arrow
Загорулько забил 42 из 87 голов винницкой Нивы за последние 3 сезона
yellow-arrow
Днепр-1 нацелен на результат. Вице-чемпион УПЛ восстановил равновесие в матче с Вересом
Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости