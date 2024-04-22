Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается тур во Второй лиге
Фото: ФК Кудрівка
Сегодня сыграют еще два матча 25-го тура во Второй лиге. "Кудровка" в Одессе будет пытаться реабилитироваться за разгромное поражение от "ЮКСА" (1:7). Интересное противостояние ожидает болельщиков между "Чайкой" и "Скалой 1911". На прошлой неделе обе команды уверенно выиграли и даже не пропустили. Кто из этих коллективов продолжит победную серию?
12:00. "Реал Фарма" - "Кудровка"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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