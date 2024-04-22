Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще два матча 25-го тура во Второй лиге. "Кудровка" в Одессе будет пытаться реабилитироваться за разгромное поражение от "ЮКСА" (1:7). Интересное противостояние ожидает болельщиков между "Чайкой" и "Скалой 1911". На прошлой неделе обе команды уверенно выиграли и даже не пропустили. Кто из этих коллективов продолжит победную серию?

12:00. "Реал Фарма" - "Кудровка"