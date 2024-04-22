Вторая лига. Третье подряд поражение Реал Фармы, победа Чайки

Сегодня двумя матчами завершился 25-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Одессе и Софиевской Борщаговке.

Реабилитировалась за разгромное поражение в прошлом туре "Кудровка". Подопечные Баранова на выезде благодаря голу Легостаева обыграли "Реал Фарму". Одесситы в этом матче разочаровали своей пассивной игрой в атаке. Таким образом, "Реал Фарма" третий тур подряд проигрывает.

"Чайка" в домашнем матче разобралась со "Скалой 1911" – 2:0. В середине первой половины встречи Шакун открыл счет, а после перерыва досадным автоголом отличился капитан гостей Яната.

Вторая лига. 25-й тур

"Реал Фарма" - "Кудровка" 0:1

Голы: Легостаев (22)

"Чайка" - "Скала 1911" 2:0

Голы: Шакун (23), Яната (68, автогол)