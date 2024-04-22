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Вторая лига. Третье подряд поражение Реал Фармы, победа Чайки
Последние матчи тура
Фото: ФК Кудрівка
Сегодня двумя матчами завершился 25-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Одессе и Софиевской Борщаговке.
Реабилитировалась за разгромное поражение в прошлом туре "Кудровка". Подопечные Баранова на выезде благодаря голу Легостаева обыграли "Реал Фарму". Одесситы в этом матче разочаровали своей пассивной игрой в атаке. Таким образом, "Реал Фарма" третий тур подряд проигрывает.
"Чайка" в домашнем матче разобралась со "Скалой 1911" – 2:0. В середине первой половины встречи Шакун открыл счет, а после перерыва досадным автоголом отличился капитан гостей Яната.
Вторая лига. 25-й тур
"Реал Фарма" - "Кудровка" 0:1
Голы: Легостаев (22)
"Чайка" - "Скала 1911" 2:0
Голы: Шакун (23), Яната (68, автогол)
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