Вирт: Если будет предложение от именитого клуба - сядем за стол переговоров с президентом Звягеля

Новый главный тренер второлиговского "Звягеля" Юрий Вирт рассказал о своем контракте с клубом, а также прокомментировал первый матч команды под своим руководством с "Карпатами-2" (2:0).

– Когда мне позвонил президент ФК "Звягель" Дмитрий Костюк и поинтересовался не согласился бы я возглавить эту команду, то долго не размышлял. После приезда в Житомирскую область уже через несколько часов были согласованы все детали контракта, конечно, после того, как я познакомился с условиями для тренировок.

– И на какой срок Вы дали согласие стать у руля "Звягеля"?

– На три года.

– А если Вы получите предложение возглавить именитую команду, от которого трудно отказаться?

– Тогда снова сядем за стол переговоров с Костюком. Но сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на "Звягеле".

– Во время знакомства с командой Вы встретили старых знакомых?

– Да, Игорь Гук и Андрей Близниченко защищали под моим руководством цвета "Вереса".

– Кстати, в какой сейчас спортивной форме находится наиболее именитый игрок "Звягеля" Близниченко, в активе которого выступления за известные украинские и зарубежные клубы?

– Чувствуется, что Андрей много пропустил и поэтому ему еще нужно время, чтобы восстановить боевые кондиции.

– Что скажете о первом матче "Звягеля" под Вашим руководством – с "Карпатами-2"?

– Соперник оказал упорное сопротивление. Только в середине первого тайма удалось перехватить инициативу и дважды отличиться. Несмотря на сложные условия погоды обе команды порадовали содержательным футболом.

– Что не понравилось в действиях полищуков?

– Не чувствовалось должной сбалансированности в командных действиях. Возможно, это потому, что отсутствовали из-за травм ведущие игроки Максим Андрущенко, Андрей Нестеров, Валерий Скидан, Артур Ващишин и Андрей Власюк.

– Какое впечатление произвели легионеры "Звягеля"?

– Среди них выделялся опорный полузащитник Борел Томандзото, но Венделл и Джордж Льюис также квалифицированные исполнители.

– Тогда напоследок, какие задачи у "Звягеля" на текущий сезон?

– Повыситься в классе. Конечно, желательно завоевать прямую путевку в Первую лигу. Вот почему очень многое будет зависеть от того, как в следующем туре "Звягель" в гостях сыграет со скрытым лидером – мировской "Дружбой".