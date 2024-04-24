Тренер ФК ЮКСА: На наших матчах всегда присутствуют скауты клубов УПЛ

Главный тренера ФК "ЮКСА" Николай Цымбал прокомментировал прогресс легионеров команды.

– Грех сетовать, они прогрессируют с каждым матчем. Это можно объяснить тем, что легионеры прибавили в профессионализме, стали более требовательными к себе на тренировках. А когда в надлежащем состоянии физические кондиции, то и забивать легче.

– Пожалуй, наибольшее удовольствие вы получили от игры своих легионеров в 24 туре, когда они стали авторами всех семи мячей в ворота "Кудровки"?

– Это, действительно, был их бенефис. Радует, что эта эффектная победа добавила им вдохновения и помогла легионерам провести на одном дыхании и следующий поединок, сокрушив "Рух-2".

– Сейчас в весенней части сезона радует результативностью бразилец Венди, а не его соотечественник Матеус, который много забивал прошлой осенью.

– Дело в том, что Матеуса преследуют травмы, которые препятствуют ему действовать в полную силу. Более того, из-за болей в колене текущий сезон для латиноамериканца, к сожалению, уже завершился. Конечно, это серьезная потеря, но хорошо, что в отсутствие Матеуса с ролью бомбардира хорошо справляется Венди.

– Чувствуется ли интерес к легионерам ФК "ЮКСА" со стороны представителей более именитых команд?

– Мы уже привыкли к тому, что на наших матчах всегда присутствуют скауты клубов УПЛ. Думаю, что вскоре кто-то из наших легионеров обязательно пойдет на повышение.

– Во второй части сезона в рядах ФК "ЮКСА" появился легионер из Парагвая – Кастро Гонсалез. Как прошла адаптация?

– Все хорошо, он быстро стал своим в команде. Радует, что прогрессируют не только легионеры, но и украинцы. Важно, что в ФК "ЮКСА" длинная скамейка запасных, поэтому и наши самые именитые игроки – Евгений Селин, Адеринсола Эсеола не всегда попадают в стартовый состав. Острая конкуренция также способствует успешному выступлению команды из Тарасовки.

– Тогда напоследок чего ждете от подопечных на финише сезона?

– Мы прилагаем усилия, чтобы занять первое место и повыситься в классе. Если не повезет, то постараемся добиться своего в переходных матчах с аутсайдерами Первой лиги, - сказал Цымбал.