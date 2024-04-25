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Вингер Венгер: В Европе слежу за лондонским Арсеналом

Вторая лига

Интересно, что Глеб Венгер начинал в Арсенале киевском

Вингер Венгер: В Европе слежу за лондонским Арсеналом

СК Чайка

Новина українською

20-летний вингер второлиговской "Чайки" Глеб Венгер рассказал о своих первых шагах в футболе.

– Вспомните свои первые шаги в футболе? Когда поняли, что футбол станет для вас делом всей жизни?

– Футбол у меня с детства. Я постоянно с мячом. В течение всей жизни даже не задумывался о будущем, я просто играл в футбол, потому что, прежде всего, это игра.

– Наверное, работа с Александром Головко для вас пока наиболее памятная? Чему научились от авторитетного специалиста и кого еще из тренеров можете отметить?

– Александр Борисович научил меня многим вещам в футболе. После работы с ним понял, что раньше не знал, что такое футбол. Благодарю его очень за ценные подсказки, которые сейчас мне помогают.

У меня остались только приятные воспоминания о работе с этим легендарным футболистом и качественным специалистом. Что касается других тренеров, то стоит отметить Артема Валерьевича Криворучко. Это очень перспективный специалист. Ну и, конечно, Сергей Сизихин, с которым мы еще изучаем друг друга. Уверен, что это сотрудничество тоже принесет мне много пользы.

– Насколько непросто дался вам переход по юношескому футболу на уровень профессионалов?

– Адаптация ко взрослому футболу всегда непростая, но нужно просто много работать и все получится. Ежедневная работа над собой помогла мне достичь прогресса.

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– Ваш отец известен футбольный арбитр, у которого за плечами десятки матчей в элите, а сейчас работает с юными футболистами. Футбольные гены находятся у вас? Отец гордится вами?

– Прежде всего, я горжусь отцом и благодарен ему за поддержку на протяжении всего моего футбольного пути. Думаю, что и он гордится мной. А что касается генов, то да, наверное без них никуда…

Блиц от Глеба Венгера:

  • Родился в Киеве
  • Воспитанник киевского Арсенала
  • Первый тренер – Олег Михайлович Деревинский
  • В Европе слежу за лондонским "Арсеналом"
  • Любимый игрок – Кай Хаверц
  • Цель в футболе? Просто хочу получать удовольствие от игры.
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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