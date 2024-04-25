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Вингер Венгер: В Европе слежу за лондонским Арсеналом
Интересно, что Глеб Венгер начинал в Арсенале киевском
СК Чайка
20-летний вингер второлиговской "
– Вспомните свои первые шаги в футболе? Когда поняли, что футбол станет для вас делом всей жизни?
– Футбол у меня с детства. Я постоянно с мячом. В течение всей жизни даже не задумывался о будущем, я просто играл в футбол, потому что, прежде всего, это игра.
– Наверное, работа с Александром Головко для вас пока наиболее памятная? Чему научились от авторитетного специалиста и кого еще из тренеров можете отметить?
– Александр Борисович научил меня многим вещам в футболе. После работы с ним понял, что раньше не знал, что такое футбол. Благодарю его очень за ценные подсказки, которые сейчас мне помогают.
У меня остались только приятные воспоминания о работе с этим легендарным футболистом и качественным специалистом. Что касается других тренеров, то стоит отметить Артема Валерьевича Криворучко. Это очень перспективный специалист. Ну и, конечно, Сергей Сизихин, с которым мы еще изучаем друг друга. Уверен, что это сотрудничество тоже принесет мне много пользы.
– Насколько непросто дался вам переход по юношескому футболу на уровень профессионалов?
– Адаптация ко взрослому футболу всегда непростая, но нужно просто много работать и все получится. Ежедневная работа над собой помогла мне достичь прогресса.
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– Ваш отец известен футбольный арбитр, у которого за плечами десятки матчей в элите, а сейчас работает с юными футболистами. Футбольные гены находятся у вас? Отец гордится вами?
– Прежде всего, я горжусь отцом и благодарен ему за поддержку на протяжении всего моего футбольного пути. Думаю, что и он гордится мной. А что касается генов, то да, наверное без них никуда…
Блиц от Глеба Венгера:
- Родился в Киеве
- Воспитанник киевского Арсенала
- Первый тренер – Олег Михайлович Деревинский
- В Европе слежу за лондонским "Арсеналом"
- Любимый игрок – Кай Хаверц
- Цель в футболе? Просто хочу получать удовольствие от игры.
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