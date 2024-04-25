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Бразильцы клуба Второй лиги еженедельно изучают украинский язык - ФОТО

Вторая лига

Это поможет им лучше взаимодействовать с партнерами на поле

Бразильцы клуба Второй лиги еженедельно изучают украинский язык - ФОТО

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Иностранные игроки ФК "ЮКСА" тренируют не только мышцы, но и головной мозг. Легионеры еженедельно изучают украинский язык, сообщает клубная пресс-служба.

Это бразильские нападающие Фого (Гонсалвеш дос Сантос Матеус) и Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди), а также сотрудник команды Бруно де Алмейда.

"В свободное от соревновательного и тренировочного процессов время наши легионеры еженедельно изучают украинский язык.

Уроки от Елены Сапрыкиной уже помогли футболистам уменьшить языковой барьер и лучше взаимодействовать с партнерами на поле. Спасибо Образовательному центру U.C.S.A. за помощь в адаптации латиноамериканцев", - говорится в сообщении.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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