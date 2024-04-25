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Бразильцы клуба Второй лиги еженедельно изучают украинский язык - ФОТО
Это поможет им лучше взаимодействовать с партнерами на поле
Фото: ФК ЮКСА
Иностранные игроки ФК "ЮКСА" тренируют не только мышцы, но и головной мозг. Легионеры еженедельно изучают украинский язык, сообщает клубная пресс-служба.
Это бразильские нападающие Фого (Гонсалвеш дос Сантос Матеус) и Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди), а также сотрудник команды Бруно де Алмейда.
"В свободное от соревновательного и тренировочного процессов время наши легионеры еженедельно изучают украинский язык.
Уроки от Елены Сапрыкиной уже помогли футболистам уменьшить языковой барьер и лучше взаимодействовать с партнерами на поле. Спасибо Образовательному центру U.C.S.A. за помощь в адаптации латиноамериканцев", - говорится в сообщении.
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