Вторая лига. Топ-матч в Кагарлыке, Тростянец без главного тренера

Завтра тремя матчами стартует 26-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс всего тура, который должен подарить ряд сенсаций и эмоций всем болельщикам украинского футбола.

"Тростянец" - "Локомотив"

27.04.2024.12:15. Стадион "им. В.П. Куца". Тростянец

Сумчане прошлый тур пропускали, и это была хорошая возможность проанализировать предыдущие неудачи. В 2024 году подопечные Шаповалова еще не выигрывали: две ничьи и два поражения. Возможно, пора наконец-то прервать эту серию? В преддверии игры стало известно, что клуб и главный тренер Валерий Шаповалов прекратили сотрудничество. К игре с "Локомотивом" команду будет готовить и.о. главного тренера Владимира Прокопиненко.

Киевляне в прошлом туре в боевом матче смогли обыграть "Ниву". Подопечные Лазоренко не проигрывают в последних четырех турах (две ничьи и две победы). Против кризисного соперника у гостей есть все шансы как минимум не проиграть. Ожидаем бескомпромиссный футбол, в котором довольно сложно кому-то отдать предпочтение.

"Скала 1911" -"ЮКСА"

27.04.2024. 13:45. "Сокол". Стрый

После поражения от "Дружбы" уже два тура подряд никто не может остановить "ЮКСА". Одиннадцать забитых мячей и один пропущенный – это действительно впечатляющий показатель. С наилучшей стороны проявляют себя легионеры, прогрессирующие от игры к игре. Пять голов Венди – яркое тому подтверждение. Кажется, что ответственность за результат не давит на лидера Второй лиги. "Скала 1911" в прошлом туре создала немало моментов против "Чайки", но с реализацией были существенные проблемы. Таким образом коллектив из Стрыя ухудшил свое турнирное положение в борьбе за топ-5. В первом круге "ЮКСА" разгромила своего соперника, и этот результат может повториться. Против подопечных Цымбала сейчас очень непросто играть любому.

"Дружба" - "Звягель"

27.04.2024. 14:30. СК "Дружба". Кагарлык

Безусловно, это центральный матч всего тура. Третья команда будет принимать вторую, а между ними всего два очка разницы. В случае победы коллектив из Мировки сможет опередить конкурента. Напомним, что подопечные Чирикала прошлый тур пропускали. "Звягель" в дебютном матче под руководством Вирта обыграл "Карпаты-2". Вирт не придумывал ничего, а практически повторил наигранный состав своей новой команды из последних туров. Усилия молодых карпатовцев завершились не вознагражденными – моменты у них были, а забить не смогли. Легкой победу коллектив из Звягеля не может назвать, ведь далеко не все у них получалось. Особенно это касается первой половины встречи. Подопечные Вирта не имеют права допускать такие ошибки в игре с "Дружбой". Хозяева имеют все шансы добиться положительного результата.

"Рух-2" - "Реал Фарма"

28.04.2024. 13:00. Винники. Стадион "им. Богдана Маркевича"

Одесситы проиграли три матча подряд и постепенно опускаются вниз в турнирной таблице. Подопечные Пархоменко в домашней игре против "Кудровки" вообще не поразили. Слишком пассивно играли одесситы, не часто доходили с мячом до заключительной трети поля. Только два очка набрали подопечные А.Пархоменко в последних шести турах. "Рух-2" в 2024 году еще не выигрывал, а два предыдущих матча еще и проиграл. Ничего не смогли противопоставить лидеру Второй лиги подопечные Безубьяка. Львовяне остаются в средине, но с каждым туром сократить отставание от пятого места все сложнее. Тем не менее, домашняя игра против кризисной "Реал Фармы" - хорошая возможность наконец-то победить и придать себе уверенности.

"Нива" - "Кремень-2"

28.04.2024. 14:30. Винница. НТБ. "Нива"

Главный аутсайдер нынешнего сезона приедет в гости в команде, которая разочаровывает собственных болельщиков весной. В активе "Нивы" всего одна победа за семь предыдущих игр. В прошлом туре подопечные Ярошенко прервали свою шестиматчевую беспроигрышную серию. Коллектив из Винницы на выезде уступил "Локомотиву". Ожидаем, что хозяева все же смогут наконец-то выиграть, ведь лучшего шанса у них уже не будет. "Кремень-2" прошлый тур пропускал, но вряд ли это существенно повлияет на игру молодой и нестабильной команды. Отметим, что из-за дисквалификации виннитчанам не сможет помочь Владимир Грачев.