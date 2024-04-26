Клуб Второй лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

"Тростянец" попрощался с главным тренером Валерием Шаповаловым.

Как сообщает официальный сайт команды, сотрудничество было завершено по соглашению сторон.

Шаповалов возглавил клуб из Сумской области в июне 2023 года. Он провел во главе команды 24 матча, в которых одержал 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений.

К игре с "Локомотивом" команду будет готовить и.о. главного тренера Владимир Прокопиненко.

"ФК "Тростянец" благодарит Валерия Валерьевича за то, что принял команду в сложное время и помог восстановить профессиональный футбол в Тростянце после оккупации и годовой паузы. Желаем успехов и будущих свершений", - говорится в заявлении клуба.

"Тростянец" занимает 12-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 17 очков.