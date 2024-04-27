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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Стартует очередной тур в третьем по рангу дивизионе Украины

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК ЮКСА

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Сегодня сыграют три матча 26-го тура во Второй лиге. Безусловно, больше всего интереса вызывает противостояние в Кагарлыке, где "Дружба" будет принимать "Звягель". В случае победы хозяева могут обойти своего конкурента и поднимутся на второе место. "Тростянец" сыграет первый матч без Валерия Шаповалова, который на этой неделе прекратил сотрудничество с клубом. Также непростое испытание ожидает "Скалу 1911", ведь коллектив из Стрыя будет играть против лидера "ЮКСА".

12:15. "Тростянец" - "Локомотив"

13:45. "Скала 1911" - "ЮКСА"

14:30. "Дружба" - "Звягель"

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Скала 1911 (Стрый) ФК Тростянец Локомотив (Киев) ФК Звягель Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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