Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует очередной тур в третьем по рангу дивизионе Украины
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграют три матча 26-го тура во Второй лиге. Безусловно, больше всего интереса вызывает противостояние в Кагарлыке, где "Дружба" будет принимать "Звягель". В случае победы хозяева могут обойти своего конкурента и поднимутся на второе место. "Тростянец" сыграет первый матч без Валерия Шаповалова, который на этой неделе прекратил сотрудничество с клубом. Также непростое испытание ожидает "Скалу 1911", ведь коллектив из Стрыя будет играть против лидера "ЮКСА".
12:15. "Тростянец" - "Локомотив"
13:45. "Скала 1911" - "ЮКСА"
14:30. "Дружба" - "Звягель"
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