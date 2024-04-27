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Вторая лига. Дружба теряет победу, драма в Стрые
Все внимание к Кагарлыку
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграли три матча 26-го тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний в Тростянце, Стрые и Кагарлыке.
"Тростянец" перед игрой с "Локомотивом" решил прекратить сотрудничество с Валерием Шаповаловым. И.о. главного тренера стал Владимир Прокопиненко, работавший в штабе Шаповалова. Игра завершилась вничью 1:1. Таким образом, "Тростянец" так и остается без побед.
Настоящее испытание ожидало "ЮКСА" в Стрые. Лидер Второй лиги победил благодаря голу 24-летнего хавбека Мендонса. Шикарную возможность принести ничью "Скале 1911" потерял Аверьянов, в компенсированное время не реализовавший одиннадцатиметровый. Блестяще сыграл Федотов.
В центральном матче тура "Дружба" принимала "Звягель". Все решилось во второй половине встречи. Дедяев подал, а Сторчоус головой пробил в дальний угол – 1:0. Однако на пятой компенсированной минуте Оринчак принес "Звягелю" ничью - 1:1. Таким образом, "ЮКСА" уже на два очка опережает колектив из Звягеля.
Вторая лига. 26-й тур
"Тростянец" – "Локомотив" 1:1
Голы: Гезело (56) - Титаренко (31, пен)
"Скала 1911" - "ЮКСА" 0:1
Голы: Мендонса (79)
Нереализованный пенальти: Аверьянов (90+3)
"Дружба" - "Звягель" 1:1
Голы: Сторчоус (70) - Оринчак (95)
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