Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается тур
Фото: ФК Нива Вінниця
Завтра сыграют еще два матча 26-го тура во Второй лиге. Шансы реабилитироваться за предыдущие неудачи есть у "Руха-2" и "Реал Фармы", которые будут встречаться в Винниках. Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Рассчитывает на дебютную победу в весенней части сезона винницкая "Нива", которая дома будет играть против главного аутсайдера "Кременя-2". Если не побеждать сейчас, то когда?
13:00. "Рух-2" - "Реал Фарма"
14:30. "Нива" - Кремень-2"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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