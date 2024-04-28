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Вторая лига. Рух-2 и винницкая Нива одерживают свои дебютные победы в 2024 году
Завершился еще один тур во Второй лиге
Фото: ФК Рух
Сегодня в Виннице и Винниках завершился 26-й тур в третьем по рангу дивизионе украинского футбола. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Рух-2" сегодня наконец-то одержал свою дебютную победу в 2024 году. Подопечные Безубьяка обыграли "Реал Фарму" - 1:0. Львовяне весь матч доминировали, но никак не могли забить. Однако фортуна им улыбнулась в компенсированное время, когда результативным ударом отличился Теслюк.
Винницкая "Нива" во втором тайме все-таки дожала главного аутсайдера сезона "Кремень-2". Забивали Лотоцкий и Рогульский. Таким образом, это дебютная победа коллектива Ярошенко в 2024 году.
Вторая лига. 26-й тур
"Рух-2" - "Реал Фарма" 1:0
Голы: Теслюк (90+2)
"Нива" - "Кремень-2" 2:0
Голы: Лотоцкий (64), Рогульский (78)
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