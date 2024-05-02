Вторая лига. В центре внимания Звягель и Кагарлык

Завтра в Одессе и Софиевской Борщаговке начинается 27-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что на этой неделе не будет играть лидер чемпионата "ЮКСА".

"Реал Фарма" - "Скала 1911"

03.05.2024. 11:45. "Иван". Одесса

Одесситы откровенно разочаровывают своими последними результатами и игрой. Подопечные Пархоменко проигрывают уже четыре игры подряд и сейчас занимают одиннадцатое место. В атаке вообще ничего не выходит у "фармацевтов". Все надежды возлагают на Барсукова, но против него всегда внимательно играют соперники. При всех неудачах продолжает выходить в стартовом составе 58-летний президент Николай Лиховидов. Кто платит, тот и заказывает музыку... У "Скала 1911" были все шансы сыграть вничью с лидером, но в компенсированное время Аверьянов не смог реализовать одиннадцатиметровый. Несмотря на результат, было заметно, что подопечные Бесараба имеют достаточно высокий, как для Второй лиги, уровень мастерства. Коллектив из Стрыя уже опустился на седьмое место, но в случае победы может снова вернуться в топ-5. Именно гости считают фаворитами противостояния.

"Чайка" - "Нива"

03.05.2024. 14:00. НТВ "Колос". Киевская обл.

"Чайка" прошлый тур пропускала, поэтому времени у четвертой команды было достаточно. Каких-либо турнирных задач у подопечных Сызыхина уже не осталось, ведь подняться в топ-3 почти невозможно, но и на своем месте этот коллектив чувствует себя уверенно. "Нива" неделю назад наконец-то одержала дебютную в 2024 году победу. Подопечные Ярошенко благодаря голам во втором тайме обыграли "Кремень-2" - 2:0. Очень старался забить и играющий президент Загорулько – лидер бомбардирской гонки, но ему не повезло. Фаворитами матча считаются хозяева, но легко им точно не должно быть. Винницкий коллектив наконец-то почувствовал вкус победы.

"Дружба" – "Карпаты-2"

04.05.2024. "Дружба". Кагарлык

Подопечные Чирикала в компенсированное время упустили победу над "Звягелем" и не смогли подняться на второе место. Это был не самый лучший матч для "Дружбы", но удачные замены помогли забить сверхважный гол. Коллектив из Мировки не знает поражений уже восемь матчей подряд (пять побед и три ничьих). Терять очки в этом матче хозяева не имеют права, поэтому ожидаем увидеть агрессивную игру в атаке под Чирикала. "Карпаты-2" прошлый тур пропускали и если проиграют в Кагарлыке, то потеряют шестое место. Шансов на положительный результат у гостей немного, но борьбу навязать они могут.

"Звягель" - "Кудровка"

04.05.2024. 12:45. "Авангард". Звягель

Подопечные Вирта в прошлом туре на последних минутах избежали поражения в Кагарлыке, но отставание от "ЮКСА" теперь составляет два очка. Таким образом, больше шансов на прямое повышение в классе именно у "крестоносцев". Следует отметить Юрия Вирта, который своими заменами все же смог перевернуть ход противостояния. В атаке особых проблем у "Звягеля" нет – 59 забитых мячей. Однако баланс в игре не всегда удается найти. Если хозяева против "Кудровки" потеряют очки, то их никто не поймет. Матч первого круга завершился разгромной победой коллектива из Звягеля – 4:0.

"Кремень-2" - "Тростянец"

04.05.2024. 14:15. "Кремень-Арена им. А. Бабаева". Кременчуг

Сумчане сыграли свой первый матч без Валерия Шаповалова, прекратившего сотрудничество с клубом. На матч против "Локомотива" команду вывел ассистент Шаповалова Владимир Прокопиненко. Игра завершилась вничью – 1:1. Таким образом "Тростянец" все еще остается без побед в 2024 году. С октября коллектив из Сумской области не может выиграть девять матчей подряд. И в субботу будет хорошая возможность наконец-то перевести эту неудачную серию. "Кремень-2" находится на последнем месте и имеет в своем активе всего два очка. Последний раз команда брала три очка за матч еще в сентябре 2022-го, когда переиграли "Рубикон". Есть все шансы, что безвыигрышная серия подопечных Здирка продолжится.