  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Реал Фарма - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Фарма - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Реал Фарма - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал Фарма - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скала 1911

Новина українською

В стартовом матче 27-го тура Второй лиги одиннадцатая команда чемпионата будет принимать седьмую. Одесситы четыре тура подряд проиграли и находятся в сложном положении. Победа может позволить гостям возвратиться на пятое место. Именно коллектив из Стрыя считается фаворитом противоборства.

Игра начнется в 11.45. Смотрите прямо в этой новости.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. В центре внимания Звягель и Кагарлык
yellow-arrow
Стали известны предварительные даты начала нового сезона в Первой и Второй лигах
yellow-arrow
В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд
Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости