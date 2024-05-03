Реал Фарма - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче 27-го тура Второй лиги одиннадцатая команда чемпионата будет принимать седьмую. Одесситы четыре тура подряд проиграли и находятся в сложном положении. Победа может позволить гостям возвратиться на пятое место. Именно коллектив из Стрыя считается фаворитом противоборства.

Игра начнется в 11.45. Смотрите прямо в этой новости.