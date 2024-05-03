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Реал Фарма - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Реал Фарма - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Скала 1911
В стартовом матче 27-го тура Второй лиги одиннадцатая команда чемпионата будет принимать седьмую. Одесситы четыре тура подряд проиграли и находятся в сложном положении. Победа может позволить гостям возвратиться на пятое место. Именно коллектив из Стрыя считается фаворитом противоборства.
Игра начнется в 11.45. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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