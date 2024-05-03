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Вторая лига. Реал Фарма снова проигрывает, ничья Чайки и Нивы

Вторая лига

Матчи в Одессе и Софиевской Борщаговке

Вторая лига. Реал Фарма снова проигрывает, ничья Чайки и Нивы

Фото: Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами стартовал 27-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Одессе "Реал Фарма" принимала "Скалу 1911". В этой игре моментов было немного, но гости смогли выжать максимум из минимума. На 29-й минуте после подачи Мердева отличился Фомин – 0:1. А на последних секундах игры мяч в свой актив записал Лисовик – 0:2. Таким образом, пятое подряд поражение одесской команды.

В еще одни игре пятницы "Нива" и "Чайка" голов не забивали. Таким образом, "Чайка" не проигрывает семь матчей подряд.

Вторая лига

"Реал Фарма" - "Скала 1911" 0:2

Голы: Фомин (29), Лисовик (90+6)

"Чайка" - "Нива" 0:0

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