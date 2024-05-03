Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Реал Фарма снова проигрывает, ничья Чайки и Нивы
Матчи в Одессе и Софиевской Борщаговке
Фото: Скала 1911
Сегодня двумя матчами стартовал 27-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
В Одессе "Реал Фарма" принимала "Скалу 1911". В этой игре моментов было немного, но гости смогли выжать максимум из минимума. На 29-й минуте после подачи Мердева отличился Фомин – 0:1. А на последних секундах игры мяч в свой актив записал Лисовик – 0:2. Таким образом, пятое подряд поражение одесской команды.
В еще одни игре пятницы "Нива" и "Чайка" голов не забивали. Таким образом, "Чайка" не проигрывает семь матчей подряд.
Вторая лига
"Реал Фарма" - "Скала 1911" 0:2
Голы: Фомин (29), Лисовик (90+6)
"Чайка" - "Нива" 0:0
Популярное сейчас
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Куртуа вытеснит Лунина, сенсация в Бирмингеме, Байер одолевает Рому, а Челси – Тоттенхэм. Главные новости за 2 мая
- Стали известны предварительные даты начала нового сезона в Первой и Второй лигах
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО