Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча 27-го тура третьего по рангу дивизиона украинского футбола. Не имеет права терять очки "Дружба", которая будет принимать неуступчивые "Карпаты-2". Также будет стремиться подтвердить статус фаворитов "Звягеля", который встретится с "Кудровкой". Шанс на дебютную победу имеет "Тростянец". Сумчане приедут в гости к главному аутсайдеру сезона. Напомним, что "Кремень-2" набрал всего два очка.

12:15. "Дружба" - "Карпаты-2"

12:45. "Звягель" - "Кудровка"

14:15. "Кремень-2" - "Тростянец"