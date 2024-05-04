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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается тур во Второй лиге
Фото: ПФК Дружба
Сегодня сыграют еще три матча 27-го тура третьего по рангу дивизиона украинского футбола. Не имеет права терять очки "Дружба", которая будет принимать неуступчивые "Карпаты-2". Также будет стремиться подтвердить статус фаворитов "Звягеля", который встретится с "Кудровкой". Шанс на дебютную победу имеет "Тростянец". Сумчане приедут в гости к главному аутсайдеру сезона. Напомним, что "Кремень-2" набрал всего два очка.
12:15. "Дружба" - "Карпаты-2"
12:45. "Звягель" - "Кудровка"
14:15. "Кремень-2" - "Тростянец"
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