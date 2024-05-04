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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Завершается тур во Второй лиге

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ПФК Дружба

Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча 27-го тура третьего по рангу дивизиона украинского футбола. Не имеет права терять очки "Дружба", которая будет принимать неуступчивые "Карпаты-2". Также будет стремиться подтвердить статус фаворитов "Звягеля", который встретится с "Кудровкой". Шанс на дебютную победу имеет "Тростянец". Сумчане приедут в гости к главному аутсайдеру сезона. Напомним, что "Кремень-2" набрал всего два очка.

12:15. "Дружба" - "Карпаты-2"

12:45. "Звягель" - "Кудровка"

14:15. "Кремень-2" - "Тростянец"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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