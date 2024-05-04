Вторая лига. Сенсация в Звягеле, дебютная победа Кремня-2

Сегодня сыграли еще три матча 27-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. "Звягель" потерял сверхважные очки и это, безусловно, хорошая новость для конкурентов.

В стартовом матче субботы "Дружба" дома разгромила "Карпаты-2" – 5:2. Отметим хет-трик Ивана Сомова. Таким образом, подопечные Чирикала поднимаются на второе место. "Звягель" дома сенсационно не смог переиграть "Кудровку" – 1:1. Подопечные Вирта могли даже проигрывать, но хозяев в компенсированное время спас Нестеров.

В еще одном матче игрового дня свою дебютную победу в чемпионате одержал "Кремень-2". Подопечные Здирка в большинстве обыграли "Тростянец" – 1:0.

Вторая лига. 27-й тур

"Дружба" – "Карпаты-2" 5:2

Голы: Сомов (13, 33, 53), Порохня (26), Палюх (90+2) - Сидун (45+1), Рожко (82)

"Звягель" - "Кудровка" 1:1

Голы: Нестеров (90+2) - Волошин (25, пен)

Удаление: Томандзото (83)

"Кремень-2" - "Тростянец" 1:0

Голы: Стецюк (73)

Удаление: Слипухин (71)