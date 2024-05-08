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ПФЛ провела жеребьевку плей-офф раунда за право играть в Первой лиге
Матчи состоятся 1 и 8 июня
Фото: Google
ПФЛ провела жеребьевку за право плей-офф за право сыграть в Первой лиге в сезоне 2024/25.
Этап плей-офф состоит из двух матчей – на поле каждой из команд-участниц сыграют по 1 матчу, а победитель по итогам двух матчей станет участником Первой лиги следующего сезона.
Команда, которая займет 16-е место в Первой лиге, сыграет с командой, которая финиширует на 3-й позиции в турнирной таблице Второй лиги.
Команда, которая завершит сезон на 17-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, сыграет со второй командой Второй лиги.
Итоги жеребьевки:
1 июня. Первые матчи
16 место Первой лиги - 3 место Второй лиги
2 место Второй лиги - 17 место Первой лиги
8 июня. Ответные матчи
3 место Второй лиги - 16 место Первой лиги
17 место Первой лиги - 2 место Второй лиги
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