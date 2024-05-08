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ПФЛ провела жеребьевку плей-офф раунда за право играть в Первой лиге

Вторая лига
Обновлено

Матчи состоятся 1 и 8 июня

ПФЛ провела жеребьевку плей-офф раунда за право играть в Первой лиге

Фото: Google

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ПФЛ провела жеребьевку за право плей-офф за право сыграть в Первой лиге в сезоне 2024/25.

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Этап плей-офф состоит из двух матчей – на поле каждой из команд-участниц сыграют по 1 матчу, а победитель по итогам двух матчей станет участником Первой лиги следующего сезона.

Команда, которая займет 16-е место в Первой лиге, сыграет с командой, которая финиширует на 3-й позиции в турнирной таблице Второй лиги.

Команда, которая завершит сезон на 17-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, сыграет со второй командой Второй лиги.

Итоги жеребьевки:

1 июня. Первые матчи

16 место Первой лиги - 3 место Второй лиги

2 место Второй лиги - 17 место Первой лиги

8 июня. Ответные матчи

3 место Второй лиги - 16 место Первой лиги

17 место Первой лиги - 2 место Второй лиги

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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