Вторая лига. Дружба будет играть против неуступчивой Кудровки, испытания для Нивы

Завтра тремя матчами стартует 28-й тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим плотность в турнирной таблице. Первое и третье место отделяет всего одно очко, поэтому все самое интересное впереди.

"Тростянец" - "Чайка"

11.05.2024.12:45. Стадион"им. В.П. Куца". Тростянец

"Тростянец" уже опустился на двенадцатое место. Команда проваливает весеннюю часть сезона – ни одной победы. Мало кто ожидал, что сумчане проиграют "Кремню-2", но они умудрились это сделать. Какой смысл было увольнять Шаповалова, если никаких положительных изменений не произошло? Таким образом, "Тростянец" не может выиграть десять матчей подряд. Перед самым матчем стало известно, что "Тростянец" возглавил именитый украинский специалист Юрий Бакалов.

"Чайка" в прошлом туре сыграла в нулевую ничью с "Нивой". С ноября подопечные Сызыхина не проигрывают уже семь игр подряд. Скорее всего, "Чайка" завершит сезон на четвертом месте, ведь от топ-3 отстает восемь очков. Гости считаются фаворитами и должны побеждать.

"Кудровка" - "Дружба"

11.05.2024. 13:15. "Кудровка-Арена". Кудровка

Еще одно испытание ожидает подопечных Баранова. В прошлом туре они шокировали всех ничьей против "Звягеля". К тому же у "Кудровки" были все шансы выиграть, ведь пропустили уже в компенсированное время. Команда под руководством Баранова набрала 11 очков в шести матчах. Напомним, что "Кудровка" в первом круге смогла отобрать очки у коллектива из Мировки. "Дружба" с хет-триком Сомова разгромила "Карпаты-2" и поднялась на второе место. Борьба за чемпионство и прямое повышение в классе выходит на финишную прямую, поэтому гости не могут терять очки. Справятся ли подопечные Чирикала с этой ответственностью? Легко им точно не будет. Из-за дисквалификации у "Кудровки" не сыграет Коваленко, а у "Дружбы" – Юзефович.

"Нива" - "ЮКСА"

11.05.2024. 14:30. НТВ "Нива". Винница

Настоящее испытание ожидает хозяев, ведь они будут принимать лидера. "Нива" в прошлом туре достойно сыграла против "Чайки" и комфортно чувствует себя на девятом месте. Подопечные Ярошенко не проигрывают два тура подряд. "ЮКСА" на прошлой неделе не играла, поэтому у нее было много времени для подготовки к выезду в Винницу. Крестоносцы всего на одно очко опережают своих конкурентов, поэтому расслабляться и недооценивать соперников точно не вправе. Бразильские легионера лидера Второй лиги находятся в оптимальной форме, поэтому гости по праву считаются фаворитами противостояния и должны набирать три очка.

"Рух-2" - "Звягель"

12.05.2024. 12:00. Стадион "им. Богдана Маркевича". Винники

"Рух-2" прошлый тур пропускал. Подопечные Безубьяка нестабильно играют в весенней части сезона – всего одна победа. Моментов команда создает немало, но реализация подводит. Однако даже при этом у львовян остаются шансы на топ-5. "Звягель" в прошлом туре потерял драгоценные очки в Кудровке. Подопечные Вирта в меньшинстве смогли спастись, но вряд ли это их порадовало. У футболистов "Звягеля" не получилось сделать подарок своему тренеру на 50-летие. Громкая сенсация, которая, несомненно, в пользу конкурентов. Гости должны реабилитироваться за неудачу уже в Винниках, потому что права на ошибку у них уже нет. Из-за дисквалификации "Звягелю" не сможет помочь Томандзото.

"Карпаты-2" - "Локомотив"

12.05.2024. 13:00. "ЛНУП". Дубляны

Молодые львовяне в прошлом туре попали под каток "Дружбы" – 2:5. "Карпаты-2" занимают седьмое место, однако плотность в средине такая, что за 1-2 тура можно как сделать шаг вверх, так и несколько вниз. Моментами подопечные Гнатива играют неплохо, но стабильности им не хватает. Заметно, что с лидерами Второй лиги "Карпаты-2" еще не могут конкурировать. "Локомотив" прошлый тур пропускал. За пять предыдущих матчей подопечные Лазоренко набрали девять очков. В 2024 году киевляне проиграли только "Дружбе". Это хорошие результаты для коллектива, находящегося в процессе становления. "Локомотив" сейчас уверенно удерживает десятое место.