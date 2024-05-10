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Официально: Юрий Бакалов возглавил клуб Второй лиги

Вторая лига
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Юрий Бакалов вернулся к тренерской работе

Официально: Юрий Бакалов возглавил клуб Второй лиги

instagram.com/fctrostyanets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

58-летний украинский специалист Юрий Бакалов официально назначен главным тренером футбольного клуба "Тростянец", сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта клуб не разглашает.

"В Тростянце очень амбициозный проект. Важно, что город и клуб восстанавливаются после оккупации и всего, что здесь сделали россияне. Пока последние три игры этого чемпионата Второй лиги будут началом подготовки к новому сезону, ведь перед командой стоят высокие задачи", – сказал Бакалов.

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Напомним, Юрий Бакалов работал в УПЛ с ФК "Львов", позже в клубах "Рух" и ЛНЗ. Последний год проработал директором академии ФК "Рух".

"Тростянец" после 23-х сыгранных туров занимает в турнирной таблице Второй лиги 12-ю строчку из 15, набрав 18 очков.

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Юрий Бакалов ФК Тростянец
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