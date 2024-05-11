Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами стартует 28-й тур во Второй лиге. Еще одно испытание ожидает на "Кудровку", которая в этот раз будет встречаться с "Дружбой". Будет дебютировать в качестве главного тренера "Тростянца" Юрий Бакалов. Известный украинский специалист уже отметил, что последние матчи сезона рассматривает в качестве подготовки к следующему чемпионату.

12:45. "Тростянец" - "Чайка"

13:15. "Кудровка" - "Дружба"

14:30. "Нива" - "ЮКСА"