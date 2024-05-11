Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Матчи в Тростянце, Кудровке и Виннице
Фото: СК Чайка
Сегодня тремя матчами стартует 28-й тур во Второй лиге. Еще одно испытание ожидает на "Кудровку", которая в этот раз будет встречаться с "Дружбой". Будет дебютировать в качестве главного тренера "Тростянца" Юрий Бакалов. Известный украинский специалист уже отметил, что последние матчи сезона рассматривает в качестве подготовки к следующему чемпионату.
12:45. "Тростянец" - "Чайка"
13:15. "Кудровка" - "Дружба"
14:30. "Нива" - "ЮКСА"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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