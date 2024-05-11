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Тренер ЮКСА: Этот сезон действительно является самым сильным

Вторая лига

О тяжелой борьбе за чемпионство

Тренер ЮКСА: Этот сезон действительно является самым сильным

Фото: Скріншот із програми Профутбол digital

Новина українською

Главный тренер "ЮКСА" Николай Цымбал рассказал о конкуренции во Второй лиге.

Как оцените конкуренцию во Второй лиге? Говорят, что это один из самых сильных сезонов, учитывая конкуренцию в верхней части таблицы...

Скажу откровенно, что раньше так тщательно не следил за Второй лигой. Работая в УПЛ, больше обращал внимание на Первую лигу. Когда работал за границей, смотрел результаты, следил, но детально игры не пересматривал. Те специалисты, кто делал это, говорят, что этот сезон действительно является самым сильным. Думаю, на то есть причины. Много равных команд, много неожиданных результатов. Много перспективной молодежи показали себя с хорошей стороны. Поэтому я согласен со специалистами, которые так думают.

Кто для вашей команды является более серьезным конкурентом за чемпионство? "Звягель" или "Дружба"?

Это две команды, которые имеют амбиции на чемпионство. Трудно выделить одну из них, каждая из команд имеет сильные и слабые стороны, свои традиции. Поэтому выбрать одну очень сложно, это две квалифицированные команды.

Напомним, "ЮКСА" занимает первое место во второй лиге.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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