"Но опыт в Минае и работа за рубежом очень сильно повлияли на меня". Цымбал - о своей работе в закарпатской команде

Главный тренер "ЮКСА" Николай Цымбал вспомнил о своей работе в "Минае".

Остались только лучшие воспоминания, потому что с "Минаем" я прошел от Второй лиги до УПЛ. Те сезоны были успешными, я получил там очень много опыта, который помогает мне и сейчас в работе в ФК "ЮКСА". В Премьер-лиге были тоже неплохие времена, много талантливых ребят прошли через "Минай", сейчас они играют на хорошем, приличном уровне, в том числе за рубежом. Поэтому этот период вспоминаю только с позитивом и теплом, продолжаю болеть за этот клуб.

Кем из своих воспитанников вы гордитесь больше всего? Кого из нынешних игроков УПЛ удалось раскрыть?

Я бы отметил игроков, которые сейчас не в УПЛ. По моей инициативе были приглашены ребята из низших лиг, а именно Петрусенко и Ахмедзаде. Сейчас Ахмедзаде играет за национальную сборную Азербайджана и принадлежит Карабаху, который хорошо играет в еврокубках. Рустам в аренде в "Зире", которая борется за второе место. Парень очень хорошо спрогрессировал во время игры за "Минай" и его именно оттуда купили.

Петрусенко также купили за границу, в Венгрию, а сейчас он выступает в чемпионате Хорватии. Этих ребят я бы хотел отметить больше, потому что они прошли путь от низшей лиги до игры в элитных дивизионах зарубежных чемпионатов очень быстро. Очень приятно, что в Украине трамплином для них был "Минай", а я присоединился к их росту.

Насколько непросто было работать с Селезневым и Милевским?

Я с ними работал, когда они уже завершали карьеру. С ними не то чтобы непросто, скорее - интересно было работать. Я для себя также вынес много чего полезного из этой совместной работы. Это был хороший опыт для молодого тренера.

Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы получить неоценимый тренерский опыт? Когда почувствовали, что вы сделали правильный выбор?

Я считаю, что я продолжаю приобретать опыт каждый день, работая тренером. Но опыт в "Минае" и работа за рубежом очень сильно повлияли на меня и добавили опыта.