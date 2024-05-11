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Вторая лига. Фавориты очков не теряли
Стартовал 28-й тур
Фото: ПФК Дружба
Сегодня сыграли три матча 28-го тура во Второй лиге. Безусловно, основное внимание было приковано к Виннице и Кудровке, ведь свои матчи играли лидеры нынешнего сезона.
Дебют Юрия Бакалова в качестве тренера "Тростянца" получился неудачным. Коллектив из Сумской области уступил "Чайке" - 0:2. За гостей дублем отметился Владислав Клименко. Отметим, что Владислав забил на 78-й и 90+3 минутах.
Никаких проблем не было у "Дружбы" против "Кудровки". Подопечные Чирикала обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва и в итоге победили – 3:0. В еще одном матче тура "ЮКСА" все-таки дожала "Ниву". Помог автогол Грачева – 1:3. Таким образом, лидеры сегодня очки не теряли.
Вторая лига. 28-й тур
"Тростянец" – "Чайка" 0:2
Голы: Клименко (78, 90+3)
"Кудровка" – "Дружба" 0:3
Голы: Сомов (33), Казаков (37), Колесник (90+2)
"Нива" - "ЮКСА 1:3
Голы: Варяник (46) - Матеус (26), Грачев (52, автогол), Есеола (90+2)
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