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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Без права на ошибку для "Звягеля"
Фото: ПФК Звягель
Сегодня двумя матчами завершится 28-й тур третьего по рангу дивизиона Украины. "Звягель" в прошлом туре неожиданно потерял очки против "Кудровки", поэтому в Винниках подопечных Вирта устроит только победу. Матч первого круга завершился минимальной победой коллектива из Звягеля.
На стадионе "Украина" "Карпаты-2" будут принимать "Локомотив". Обе команды не смогут улучшить свое турнирное положение, но это не значит, что они не будут мотивированы.
12:00. "Рух-2" - "Звягель"
13:00. "Карпаты-2" - "Локомотив"
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