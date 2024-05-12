Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами завершится 28-й тур третьего по рангу дивизиона Украины. "Звягель" в прошлом туре неожиданно потерял очки против "Кудровки", поэтому в Винниках подопечных Вирта устроит только победу. Матч первого круга завершился минимальной победой коллектива из Звягеля.

На стадионе "Украина" "Карпаты-2" будут принимать "Локомотив". Обе команды не смогут улучшить свое турнирное положение, но это не значит, что они не будут мотивированы.

12:00. "Рух-2" - "Звягель"

13:00. "Карпаты-2" - "Локомотив"