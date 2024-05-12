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Вторая лига. Драма в Винниках, победа Карпат-2

Вторая лига

Завершился 28-й тур

Вторая лига. Драма в Винниках, победа Карпат-2

Фото: ПФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Винниках и Львове сыграли матчи 28 тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, в которых были все шансы, что опять потеряет очки "Звягель".

В стартовом матче воскресенья "Рух-2" принимал "Звягель". К 75-й минуте хозяева побеждали, но в меньшинстве не смогли удержать даже ничью. Победу подопечным Вирта на 90+5 минуте принес Назар Гаврилюк. Таким образом, "Звягель" остается в борьбе за чемпионство.

Во Львове в результативном матче "Карпаты-2" обыграли "Локомотив" - 3:2. За одиннадцать минут дублем отличился 17-летний Матвей Буренко, который сегодня дебютировал на профессиональном уровне. Таким образом, первое из марта поражение "Локомотива".

Вторая лига. 28-й тур

"Рух-2" - "Звягель" 1:2

Голы: Квас (36) - Нестеров (75, пен), Гаврилюк (90+5)

Удаление: Матвеев (74)

"Карпаты-2" - "Локомотив" 3:2

Голы: Буренко (7, 11), Иродовский (45) – Козий (53, 75, пен)

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