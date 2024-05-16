Вторая лига. Игра тура в Звягеле, еще одно испытание для Тростянца

Уже завтра в Одессе стартует предпоследний тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Претенденты на чемпионство и повышение в классе сыграют в воскресенье.

"Реал Фарма" - "Нива"

17.05. 2024. 12:00. "Иван". Одесса

Одессы прошлый тур пропускали, но уже сейчас можно говорить, что эта команда проваливает нынешний сезон. "Реал Фарма" проиграла пять предыдущих матчей и сейчас занимает одиннадцатое место. Подняться выше у них уже нет реальных шансов, а вот опуститься могут. "Нива" неделю назад проиграла "ЮКСА". Подопечные Ярошенко также играют ниже своих возможностей в этом сезоне. Много проблем с конструктивом у коллектива из Винницы. В случае победы, гости могут подняться на восьмое место. Именно "Нива" считается фаворитом противостояния, ведь "фармацевты" переживают свои не самые лучшие времена.

"Кудровка" - "Карпаты-2"

18.05.2024. "Кудровка-Арена". Кудровка

Подопечные Баранова в прошлом туре не смогли навязать борьбу "Дружбе" и заслуженно уступили 0:3. Вторая команда сезона грамотно сыграла по счету, а футболистам "Кудровки" банально не хватило класса. "Кудровка" продолжает бороться за пятое место, потому турнирная мотивация у этого клуба остается. "Карпаты-2" очень качественно сыграли в первом тайме против "Локомотива" и вели в счете – 3:0. Однако после перерыва молодые львовяне расслабились и едва не потеряли преимущество. С наилучшей стороны проявил себя 17-летний нападающий Матвей Буренко, отличившийся в своем дебютном матче дублем. В случае победы "Карпаты-2" обойдут своего конкурента, поэтому ожидаем напряженный и конкурентный футбол.

"Кремень-2" -"Локомотив"

18.05.2024. 13:00. "Кремень-Арена им. А.Бабаева." Кременчуг

Последняя команда чемпионата прошлый тур пропускала, но к домашнему матчу против киевлян подопечные Здырко подходят на фоне дебютной в сезоне победы. "Кремень-2" в большинстве дожал "Тростянец" и наконец прервал эту унизительную серию без побед. На турнирную таблицу это никак не могло повлиять, но психологическую уверенность должно было добавить. Киевляне провалили первый тайм во Львове и только после перерыва заиграли активнее. Однако отыграться подопечные Лазоренко не смогли. "Локомотив" впервые с начала марта проиграл. Многие вопросы остались до голкипера Дмитрия Панченко, который играл очень неуверенно. Гости считаются фаворитами этого матча и должны набирать три очка, но не будет легко.

"ЮКСА" - "Тростянец"

19.05.2024. 13:00. НТВ "им. Банникова". Киев

Лидер чемпионата будет экзаменовать двенадцатую команду. Подопечные Цымбала неделю назад разобрались с "Нивой" и продолжают двигаться по таблице без потерь очков. Кажется, что на "крестоносцев" не давит ответственность за результат. Своим дебютным голом за новую команду отличился Гонсалвеш дос Сантос Матеус. В качестве главного тренера "Тростянца" в прошлом туре дебютировал опытный Юрий Бакалов. Фактически он руководил действиями команды, но если отталкиваться от протокола – еще исполняющий обязанности Владимир Прокопиненко. Первый блин Юрия Бакалова получился глевким – поражение со счетом 0:2 от "Чайки". "Тростянец" с октября не выигрывает одиннадцать матчей подряд. Главная задача перед Бакаловым – сформировать боеспособный коллектив на следующий сезон. Против "ЮКСА" у гостей почти нет шансов на положительный результат.

"Звягель" - "Скала 1911"

19.05.2024. 13:00. "Авангард". Звягель

Коллектив из Стрыя прошлый тур пропускал, ведь "Металлург-2" снялся с весенней части сезона. Подопечные Бесараба сейчас занимают пятое место, но расслабляться нельзя, ведь в спину дышат конкуренты. "Звягель" в прошлом туре чуть не потерял очки против "Руха-2". Подопечные Вирта проигрывали 0:1, но смогли у большинства даже вырвать победу. Три очка принес шикарный гол через себя в исполнении Гаврилюка. Таким образом "Звягель" еще остается в борьбе за чемпионство, но к игре команды очень много вопросов. В трех матчах под руководством Вирта "Звягель" вырывал очки на добавленных арбитром минутах. Легко против "Скалы 1911 года" хозяевам точно не будет.

"Дружба" - "Рух-2"

19.05.2024. "Дружба". Кагарлык

Подопечные Чирикала остаются на втором месте. В прошлом туре "Дружба" без проблем разобралась с "Кудровкой" и на одно очко продолжает отставать от лидера. Пока команда под руководством Чирикала десять матчей прошла без поражений. "Рух-2" чуть не отобрало очки у "Звягеля", но в меньшинстве подопечные Безубьяка не удержали даже ничью и проиграли. Отметим, что гостям из-за дисквалификации не смогут помочь Китела и Матвеев и это существенные потери. Львовянам в Кагарлыке будет очень сложно, поэтому если они не проиграют, то это, безусловно, будет сенсацией. Ожидаем очередную победу "Дружбы".