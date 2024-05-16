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Несколько клубов УПЛ думают об участии вторых команд во Второй лиге

Вторая лига
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Также намерен возобновить участие в ПФЛ и ФК Ужгород

Несколько клубов УПЛ думают об участии вторых команд во Второй лиге

Фото: Google

Новина українською

Несколько клубов УПЛ рассматривают возможность с нового сезона заявить свои вторые команды в чемпионат Второй лиги.

Как сообщает Sport.ua, речь идет о "Полесье", "Александрии", а также перволиговской "Буковине". Такж ведутся переговоры на эту тему с "Ворсклой" и "Колосом".

Также в следующем сезоне планирует возобновить свои выступления в ПФЛ и ФК "Ужгород". Ранее закарпатские футболисты играли в Первой лиге, но приостановили свои выступления после российской агрессии в Украине. По имеющейся информации закарпатцы хотят быть представлены во Второй лиге.

А вот участие в следующем сезоне во Второй лиге "Кремня-2" - под вопросом. Кременчугский клуб может снять команду с чемпионата.

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Ворскла (Полтава) Буковина (Черновцы) ФК Александрия Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ФК Ужгород Кремень-2 (Кременчуг)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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