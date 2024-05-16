Несколько клубов УПЛ думают об участии вторых команд во Второй лиге

Несколько клубов УПЛ рассматривают возможность с нового сезона заявить свои вторые команды в чемпионат Второй лиги .

Как сообщает Sport.ua, речь идет о "Полесье", "Александрии", а также перволиговской "Буковине". Такж ведутся переговоры на эту тему с "Ворсклой" и "Колосом".

Также в следующем сезоне планирует возобновить свои выступления в ПФЛ и ФК "Ужгород". Ранее закарпатские футболисты играли в Первой лиге, но приостановили свои выступления после российской агрессии в Украине. По имеющейся информации закарпатцы хотят быть представлены во Второй лиге.

А вот участие в следующем сезоне во Второй лиге "Кремня-2" - под вопросом. Кременчугский клуб может снять команду с чемпионата.