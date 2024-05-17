Реал Фарма - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Одессе матчем между "Реал Фармой" и "Нивой" стартует 29-й тур Второй лиги. Одесситы пять игр подряд проиграли и занимают одиннадцатое место. Провальный сезон для старожила третьего по рангу дивизиона Украины. Коллектив из Винницы в случае победы сможет подняться на восьмое место, но и подопечные Ярошенко никак эту часть сезона не могут занести себе в актив.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.