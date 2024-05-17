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Реал Фарма - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Стартовая игра тура

Реал Фарма - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Вінниця

Новина українською

В Одессе матчем между "Реал Фармой" и "Нивой" стартует 29-й тур Второй лиги. Одесситы пять игр подряд проиграли и занимают одиннадцатое место. Провальный сезон для старожила третьего по рангу дивизиона Украины. Коллектив из Винницы в случае победы сможет подняться на восьмое место, но и подопечные Ярошенко никак эту часть сезона не могут занести себе в актив.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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