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Вторая лига. Реал Фарма проигрывает шестой матч подряд

Вторая лига

Стартовая игра тура

Вторая лига. Реал Фарма проигрывает шестой матч подряд

Фото: ФК Реал Фарма

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе предпоследний тур Второй лиги стартовал игрой между "Реал Фармой" и "Нивой". Соперники занимали одиннадцатое и девятое места, но "Нива" имела гандикап в одиннадцать очков. С 2016 года "фармацевты" не могут выиграть у "Нивы", последние два матча проиграли этому сопернику – в том числе два домашних поединка.

Судьбу первого тайма решил гол, который случился на 28-й минуте. После подачи с фланга Рогульский опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку – 0:1. В середине второго тайма Ничипоренко шикарным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этого противостояния – 0:2. В конце встречи еще дважды забили гости. Мячи в свой актив записали Загорулько и Петленко – 0:4.

Таким образом, шестую игру проигрывают одесситы, а "Нива" поднимается на восьмое место.

Вторая лига. 29-й тур

"Реал Фарма" – Нива" 0:4

Голы: Рогульский (28), Ничипоренко (65), Загорулько (79), Петленко (85)

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2024 в 16:20
уберите этих дармоедов Р-ФЕРМУ --хватит нам позора от ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.05.2024 в 16:20
уберите этих дармоедов Р-ФЕРМУ --хватит нам позора от ЧО
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