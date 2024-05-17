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Вторая лига. Реал Фарма проигрывает шестой матч подряд
Стартовая игра тура
Фото: ФК Реал Фарма
В Одессе предпоследний тур Второй лиги стартовал игрой между "Реал Фармой" и "Нивой". Соперники занимали одиннадцатое и девятое места, но "Нива" имела гандикап в одиннадцать очков. С 2016 года "фармацевты" не могут выиграть у "Нивы", последние два матча проиграли этому сопернику – в том числе два домашних поединка.
Судьбу первого тайма решил гол, который случился на 28-й минуте. После подачи с фланга Рогульский опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку – 0:1. В середине второго тайма Ничипоренко шикарным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этого противостояния – 0:2. В конце встречи еще дважды забили гости. Мячи в свой актив записали Загорулько и Петленко – 0:4.
Таким образом, шестую игру проигрывают одесситы, а "Нива" поднимается на восьмое место.
Вторая лига. 29-й тур
"Реал Фарма" – Нива" 0:4
Голы: Рогульский (28), Ничипоренко (65), Загорулько (79), Петленко (85)
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