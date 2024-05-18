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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Два матча предпоследнего тура
Фото: ФК Карпати
Сегодня в Кудровке и Кременчуге продолжится 29 тур во Второй лиге. На собственном поле "Кудровка" проиграла два последних матча с общим счетом 1:10. Однако это не означает, что "Карпатам-2" будет легко. С турнирной точки зрения это важный матч для команд, пока занимающих шестое и седьмое места.
В Кременчуге местная команда будет принимать "Локомотив". Обе команды фактически определились с местом своего расположения. "Кремень-2" завершит сезон последним, а киевляне – на десятом месте.
12:30. "Кудровка" - "Карпаты-2"
13:00. "Кремень-2" - "Локомотив"
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