"Между U-19 и первой командой есть большая яма": Тесля - о создании Полесья-2

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал о том, что кто станет старшим тренером и как будет формироваться команда "Полесья-2".

Владимир Николаевич, расскажите, кому принадлежит идея создания "Полесья-2": лично президенту клуба Геннадию Буткевичу или в кооперации с менеджментом?

Это было совместное решение. Президент задал вопрос: "Как будем развивать молодежь, чтобы она быстрее адаптировалась к взрослому футболу?". Между U-19 и первой командой есть большая яма. Есть такие игроки из юношеской команды, которые быстро развиваются и подходят для основной команды, а есть такие, которым нужно время. Поэтому мы решили создать "Полесье-2", которое будет выступать во Второй лиге.

Во вторую команду мы будем подтягивать перспективную молодежь, в том числе из-за рубежа, но большинство, конечно, будут составлять украинцы. Они будут наигрываться за "Полесье-2" и будут заявлены за первую команду. Во Второй лиге молодежь будет быстрее взрослеть, чем в U-19.

Кто будет главным тренером "Полесья-2"?

Пока что мы только рассматриваем кандидатов. В штабе будут работать и украинские специалисты, и иностранцы. На этой должности тренер должен быть больше психологом, аналитиком и иметь стальные нервы, чтобы раскрывать таланты у молодежи.

Дарио Друди не хочет попробовать себя на этой должности?

Думаю, Друди будет отличным спортивным директором. Он знает много языков, коммуникабельный и у этого очень хорошо получается быть менеджером.

А если в первой команде летом сменится тренер, то есть вероятность того, что мы увидим Сергея Шищенко во главе "Полесья-2"?

Давайте закончим этот сезон тогда будем общаться по тренеру. Все возможно. Такого варианта также отбрасывать не надо. Сейчас наш президент в командировке. Приедет - будем общаться. Идей и наработок есть много.