  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. "Между U-19 и первой командой есть большая яма": Тесля - о создании Полесья-2
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Между U-19 и первой командой есть большая яма": Тесля - о создании Полесья-2

Вторая лига
Обновлено

Рассказал кому принадлежит идея создания Полесья-2

"Между U-19 и первой командой есть большая яма": Тесля - о создании Полесья-2

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал о том, что кто станет старшим тренером и как будет формироваться команда "Полесья-2".

Владимир Николаевич, расскажите, кому принадлежит идея создания "Полесья-2": лично президенту клуба Геннадию Буткевичу или в кооперации с менеджментом?

Это было совместное решение. Президент задал вопрос: "Как будем развивать молодежь, чтобы она быстрее адаптировалась к взрослому футболу?". Между U-19 и первой командой есть большая яма. Есть такие игроки из юношеской команды, которые быстро развиваются и подходят для основной команды, а есть такие, которым нужно время. Поэтому мы решили создать "Полесье-2", которое будет выступать во Второй лиге.

Во вторую команду мы будем подтягивать перспективную молодежь, в том числе из-за рубежа, но большинство, конечно, будут составлять украинцы. Они будут наигрываться за "Полесье-2" и будут заявлены за первую команду. Во Второй лиге молодежь будет быстрее взрослеть, чем в U-19.

Кто будет главным тренером "Полесья-2"?

Пока что мы только рассматриваем кандидатов. В штабе будут работать и украинские специалисты, и иностранцы. На этой должности тренер должен быть больше психологом, аналитиком и иметь стальные нервы, чтобы раскрывать таланты у молодежи.

Дарио Друди не хочет попробовать себя на этой должности?

Думаю, Друди будет отличным спортивным директором. Он знает много языков, коммуникабельный и у этого очень хорошо получается быть менеджером.

А если в первой команде летом сменится тренер, то есть вероятность того, что мы увидим Сергея Шищенко во главе "Полесья-2"?

Давайте закончим этот сезон тогда будем общаться по тренеру. Все возможно. Такого варианта также отбрасывать не надо. Сейчас наш президент в командировке. Приедет - будем общаться. Идей и наработок есть много.

Напомним, основная команда "Полесье" занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Победы Карпат-2 и Локомотива
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Реал Фарма проигрывает шестой матч подряд
Полесье (Житомир) Владимир Тесля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости