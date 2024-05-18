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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Победы Карпат-2 и Локомотива

Вторая лига

Продолжился предпоследний тур

Вторая лига. Победы Карпат-2 и Локомотива

Фото: Карпати-2

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча 29-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Кременчуге и Кудровке.

"Кудровка" дома в меньшинстве минимально уступила "Карпатам-2" - 1:2. Победу львовянам принесли результативные удары Ломницкого и Шаха. Таким образом "Карпаты-2" поднялись на пятое место перед последним туром.

В еще одном матче у "Локомотива" не было никаких проблем с главным аутсайдером сезона – 3:0.

Вторая лига. 29-й тур

"Кудровка" – "Карпаты-2" 1:2

Голы: Волошин (58) - Ломницкий (42), Шах (48)

Удаление: Здоренко (65)

"Кремень-2" - "Локомотив" 0:3

Голы: Полищук (11), Мордас (24), Каранга (87)

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