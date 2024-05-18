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Вторая лига. Победы Карпат-2 и Локомотива
Продолжился предпоследний тур
Фото: Карпати-2
Сегодня сыграли еще два матча 29-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Кременчуге и Кудровке.
"Кудровка" дома в меньшинстве минимально уступила "Карпатам-2" - 1:2. Победу львовянам принесли результативные удары Ломницкого и Шаха. Таким образом "Карпаты-2" поднялись на пятое место перед последним туром.
В еще одном матче у "Локомотива" не было никаких проблем с главным аутсайдером сезона – 3:0.
Вторая лига. 29-й тур
"Кудровка" – "Карпаты-2" 1:2
Голы: Волошин (58) - Ломницкий (42), Шах (48)
Удаление: Здоренко (65)
"Кремень-2" - "Локомотив" 0:3
Голы: Полищук (11), Мордас (24), Каранга (87)
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