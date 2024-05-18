Вторая лига. Победы Карпат-2 и Локомотива

Сегодня сыграли еще два матча 29-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Кременчуге и Кудровке.

"Кудровка" дома в меньшинстве минимально уступила "Карпатам-2" - 1:2. Победу львовянам принесли результативные удары Ломницкого и Шаха. Таким образом "Карпаты-2" поднялись на пятое место перед последним туром.

В еще одном матче у "Локомотива" не было никаких проблем с главным аутсайдером сезона – 3:0.

Вторая лига. 29-й тур

"Кудровка" – "Карпаты-2" 1:2

Голы: Волошин (58) - Ломницкий (42), Шах (48)

Удаление: Здоренко (65)

"Кремень-2" - "Локомотив" 0:3

Голы: Полищук (11), Мордас (24), Каранга (87)