Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня состоятся еще три матча 29 тура Второй лиги. Сыграют претенденты на чемпионство и прямой выход в Первую лигу. Непростое испытание ожидает "Тростянец", который под руководством Юрия Бакалова на выезде сыграет против "ЮКСА". Остановить "крестоносцев" во главе с легионерами будет очень сложно.

Интересное противостояние нас ожидает в Звягеле, где местная команда будет играть против "Скалы 1911". Подопечные Вирта в последних матчах выглядели не убедительно. Также ожидаем игру между "Дружбой" и "Рузом-2". Удивят ли молодые львовяне?

13:00. "ЮКСА" - "Тростянец"

13:00. "Звягель" - "Скала 1911"

13:00. "Дружба" - "Рух-2"