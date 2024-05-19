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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается предпоследний тур
Фото: ПФК Звягель
Сегодня состоятся еще три матча 29 тура Второй лиги. Сыграют претенденты на чемпионство и прямой выход в Первую лигу. Непростое испытание ожидает "Тростянец", который под руководством Юрия Бакалова на выезде сыграет против "ЮКСА". Остановить "крестоносцев" во главе с легионерами будет очень сложно.
Интересное противостояние нас ожидает в Звягеле, где местная команда будет играть против "Скалы 1911". Подопечные Вирта в последних матчах выглядели не убедительно. Также ожидаем игру между "Дружбой" и "Рузом-2". Удивят ли молодые львовяне?
13:00. "ЮКСА" - "Тростянец"
13:00. "Звягель" - "Скала 1911"
13:00. "Дружба" - "Рух-2"
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