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Вторая лига. Победы ЮКСА и Звягеля, сенсация в Кагарлыке
Завершился 29-й тур
Фото: ФК ЮКСА
Сегодня тремя матчами завершился предпоследний тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Без сенсаций все же не обошлось в воскресенье.
"ЮКСА" дома без проблем разгромила "Тростянец" – 4:0. Вновь с наилучшей стороны проявили себя легионеры "крестоносцев". "Звягель" снова проявил свое мастерство вырывать победу на последних секундах. Три очка подопечным Вирта в противостоянии со "Скалой 1911" принес Майтак. Максим реализовал одиннадцатиметровый.
Сенсацией завершилась игра между "Дружбой" и "Рухом-2" – 1:1. Коллектив из Мировки потерял драгоценные очки. Таким образом, "Дружба" отпускает своих конкурентов.
Вторая лига. 29-й тур
"ЮКСА" - "Тростянец" 4:0
Голы: Харченко (19), Венди (25), Матеус (51), Гоуларт (85)
Удаление: Ховайко (79)
"Звягель" - "Скала 1911" 1:0
Голы: Майтак (90+3, пен)
"Дружба" - "Рух-2" 1:1
Голы: Недоля (53, пен) - Столярчук (88)
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