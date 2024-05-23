Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько аматорских клубов в новом сезоне планируют заявиться во Вторую лигу
На повышение в классе претендуют 3-4 клуба
Getty Images
На
Как сообщает Sport Arena, аттестат на выступление в профессиональном дивизионе планируют получить три-четыре клуба. Фаворитами в этом списке являются "Кулыкив-Белка", "Ольховцы" и "Ревера" (Ивано-Франковск).
Среди кандидатов еще несколько клубов, в частности "Подоляне" (Тернополь), но они смогут получить аттестат в случае, если успеют за короткое время подготовить нужную инфраструктуру.
Напомним, что во Второй лиге остается сыграть еще один тур. Пока что в турнирной таблице лидирует ЮКСА с 62 очками, на втором месте – "Звягель" (61 пункт). Третьей идет "Дружба" (59 очков).
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Вторая лига. Победы ЮКСА и Звягеля, сенсация в Кагарлыке
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО