Несколько аматорских клубов в новом сезоне планируют заявиться во Вторую лигу

На Вторую лигу сезона-2024/25 могут заявиться несколько команд из чемпионата аматоров.

Как сообщает Sport Arena, аттестат на выступление в профессиональном дивизионе планируют получить три-четыре клуба. Фаворитами в этом списке являются "Кулыкив-Белка", "Ольховцы" и "Ревера" (Ивано-Франковск).

Среди кандидатов еще несколько клубов, в частности "Подоляне" (Тернополь), но они смогут получить аттестат в случае, если успеют за короткое время подготовить нужную инфраструктуру.

Напомним, что во Второй лиге остается сыграть еще один тур. Пока что в турнирной таблице лидирует ЮКСА с 62 очками, на втором месте – "Звягель" (61 пункт). Третьей идет "Дружба" (59 очков).