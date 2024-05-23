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Несколько аматорских клубов в новом сезоне планируют заявиться во Вторую лигу

Вторая лига

На повышение в классе претендуют 3-4 клуба

Несколько аматорских клубов в новом сезоне планируют заявиться во Вторую лигу

Getty Images

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На Вторую лигу сезона-2024/25 могут заявиться несколько команд из чемпионата аматоров.

Как сообщает Sport Arena, аттестат на выступление в профессиональном дивизионе планируют получить три-четыре клуба. Фаворитами в этом списке являются "Кулыкив-Белка", "Ольховцы" и "Ревера" (Ивано-Франковск).

Среди кандидатов еще несколько клубов, в частности "Подоляне" (Тернополь), но они смогут получить аттестат в случае, если успеют за короткое время подготовить нужную инфраструктуру.

Напомним, что во Второй лиге остается сыграть еще один тур. Пока что в турнирной таблице лидирует ЮКСА с 62 очками, на втором месте – "Звягель" (61 пункт). Третьей идет "Дружба" (59 очков).

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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