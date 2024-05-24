Вторая лига. Чемпион определится в Стрые

Завтра в Тростянце стартует последний тур во Второй лиге. Главный вопрос сезона остается открытым. Кто станет чемпионом и выйдет в Первую лигу? Вашему вниманию анонс противостояний.

"Тростянец" - "Реал Фарма"

25.05.2024. 14:30. Стадион"им. В.П. Куца". Тростянец

Двенадцатая команда будет принимать одиннадцатую команду. Провальный сезон для обеих команд. Смена тренера пока не пошла на пользу коллективу из Сумской области. "Тростянец" в 2024 году ни одного матча не выиграл: пять поражений и три ничьих. Юрий Бакалов уже начал готовить команду с прицелом на следующий сезон, поэтому ожидаем серьезных изменений в межсезонье. Одесситы шесть матчей подряд проиграли. Без слез на игру "Реал Фармы" невозможно смотреть. Похоже, что для клуба важнее не результаты, а обновление возрастного рекорда президентом Николаем Лиховидовым. Отметим, что в случае победы "Тростянец" обойдет "Реал Фарму" в таблице.

"Карпаты-2" - "Кремень-2"

26.05.2024. 13:00. "Украина". Львов

У Львовян очень хорошие шансы завершить сезон на пятом месте. В прошлом туре подопечные Гнатива переиграли "Кудровку" и теперь имеют одинаковое количество очков со "Скалой 1911". В случае победы над Кремнем-2 они практически гарантируют себе место в топ-5, а это хороший результат для молодой команды. "Кремень-2" неделю назад без шансов уступил "Локомотиву". Последняя команда чемпионата имеет в своем активе всего пять очков и рассчитывать на положительный результат во Львове подопечным Здырко очень сложно. Ожидаем победы "Карпат-2", но недооценивать соперника они не имеют права.

"Локомотив" - "Чайка"

26.05.2024. 13:00. НТК "им. Банникова". Киев

Десятая команда встретится с четвертой. Турнирной мотивации у соперников нет, ведь подняться вверх или опуститься ниже в таблице, они уже не смогут. Учитывая это, ожидаем интересный и результативный футбол. Возможно, тренеры обеих команд проведут ротацию в составе, чтобы дать возможность проявить себя игрокам, получавшим меньше игровой практики в 2024 году. Напомним, что игра первого круга завершилась победой "Чайки".

"Скала 1911" - "Дружба"

26.05.2024. 13:00. "Сокол". Стрый

Безусловно, это самый ожидаемый матч в последнем туре. Для победы в турнире "Дружбе" нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против "Скалы 1911". Иначе прямую путевку в Первую лигу получит "ЮКСА" Тарасовка. Все в руках подопечных Чирикала, но легко на выезде им точно не будет. Неделю назад коллектив из Мировки дома неожиданно не смог переиграть "Рух-2". "Скала 1911 года" навязала борьбу "Звягелю", но пропустила в компенсированное время с пенальти. Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не сможет помочь Роман Николишин.

"Рух-2" - "Кудровка"

26.05.2024. 13:00. Стадион "им. Богдана Маркевича". Винники

"Кудровка" продолжает борьбу за пятое место, но для этого ей нужно побеждать и рассчитывать на то, что конкуренты потеряют очки. В прошлом туре подопечные Баранова разочаровали – проиграли "Карпатам-2". "Рух-2" пока занимает девятое место, но рассчитывает улучшить свое турнирное положение. Неделю тому назад подопечные Безубьяка удивили многих, ведь смогли отобрать очки у "Дружбы". Стабильности молодой команде не хватает, но это очень неуступчивый коллектив. Именно хозяева считаются фаворитами противостояния, но смогут ли они подтвердить этот статус?