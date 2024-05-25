Вторая лига. Тростянец – Реал Фарма 6:1. Одесситов отправили в нокаут

Несмотря на то, что обе команды далеки как от вылета, так и повышения в классе, матч между ними имел турнирный интерес. Дело в том, что "Реал Фарма" разместилась на 11 месте, а ФК "Тростянец" прямо следом с одноочковым отставанием. Таким образом, в случае победы коллектив из Сумской области мог обойти одесситов. С этой задачей хозяева справились очень хорошо.

До последнего тура футболисты "Тростянца" не выигрывали в 2024 году, но сегодня был очевидно их день. Подопечные Бакалова уничтожили "Реал Фарму" – 6:1. Отметим дубль Андрея Слипухина. В середине второго тайма одесситы развалились. Таким образом, "Тростянец" завершает сезон на одиннадцатом месте.

Вторая лига. 30-й тур

"Тростянец" - "Реал Фарма" 6:1

Голы: Слипухин (39, 44), Шаповал (56), Кравченко (73), Деревинский (77) – Шилов (69)