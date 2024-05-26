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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Внимание на Стрый
Фото: ПФК Дружба
Сегодня сыграют четыре матча последнего тура во Второй лиге. Безусловно, наиболее ожидаемая игра между "Дружбой" и "Скалой 1911". Судьба чемпионства будет решаться во Львовской области. Подопечные Чирикала на одно очко отстают от ПФК "Звягель" и на три – от "ЮКСА", причем оба конкурента завершили уже свой регулярный сезон. "Дружба" в случае победы получит золотые медали.
13:00. "Скала 1911" - "Дружба"
13:00. "Карпаты-2" - "Кремень-2"
13:00. "Рух-2" - "Кудровка"
13:00. "Локомотив" - "Чайка"
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