Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют четыре матча последнего тура во Второй лиге. Безусловно, наиболее ожидаемая игра между "Дружбой" и "Скалой 1911". Судьба чемпионства будет решаться во Львовской области. Подопечные Чирикала на одно очко отстают от ПФК "Звягель" и на три – от "ЮКСА", причем оба конкурента завершили уже свой регулярный сезон. "Дружба" в случае победы получит золотые медали.

13:00. "Скала 1911" - "Дружба"

13:00. "Карпаты-2" - "Кремень-2"

13:00. "Рух-2" - "Кудровка"

13:00. "Локомотив" - "Чайка"