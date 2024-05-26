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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Внимание на Стрый

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ПФК Дружба

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Сегодня сыграют четыре матча последнего тура во Второй лиге. Безусловно, наиболее ожидаемая игра между "Дружбой" и "Скалой 1911". Судьба чемпионства будет решаться во Львовской области. Подопечные Чирикала на одно очко отстают от ПФК "Звягель" и на три – от "ЮКСА", причем оба конкурента завершили уже свой регулярный сезон. "Дружба" в случае победы получит золотые медали.

13:00. "Скала 1911" - "Дружба"

13:00. "Карпаты-2" - "Кремень-2"

13:00. "Рух-2" - "Кудровка"

13:00. "Локомотив" - "Чайка"

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Скала 1911 (Стрый) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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