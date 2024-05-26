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Вторая лига. Сторчоус приносит Дружбе чемпионство

Вторая лига

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Вторая лига. Сторчоус приносит Дружбе чемпионство

Фото: ПФК Дружба

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли последние четыре матча в сезоне Второй лиги. Все поклонники третьего по рангу дивизиона Украины узнали чемпиона нынешнего сезона. Вашему вниманию результаты противостояний.

Для "Дружбы" выезд в Стрый был очень непростым. Футболисты "Скалы 1911" держались, но все же пропустили на 70-й минуте. После подачи головой в угол ворот отправил мяч Сторчоус. В итоге этот гол стал решающим во всем сезоне. "Дружба" выигрывает Вторую лигу. "ЮКСА" и "Звягель" будут играть в переходных матчах.

"Рух-2" и "Кудровка" подарили зрителям голевую феерию. Противостояние в Винниках завершилось результативной ничьей - 2:2.

"Чайка" на НТК "Банникова" не смогла выиграть у "Локомотива". Игра завершилась вничью – 1:1. Гостям даже пришлось отыгрываться, но их спас Кальчук.

В еще одном воскресенье "Карпаты-2" и "Кремень-2" голов не забивали.

Вторая лига. 30-й тур

"Скала 1911" - "Дружба" 0:1

Голы: Сторчоус (70)

"Карпаты-2" - "Кремень-2" 0:0

"Рух-2" - "Кудровка" 2:2

Голы: Панченко (45), Музычук (72) - Волошин (27), Коваль (65)

"Локомотив" – "Чайка" 1:1

Голы: Блазунь (46) - Кальчук (71)

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Скала 1911 (Стрый) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Локомотив (Киев) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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