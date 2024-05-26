Дружба (Мировка) выиграла третий чемпионат и шестой трофей за 2 года

В 30-м туре коллектив из Обуховского района одолел на выезде "Скалу" (1:0) и выиграл Вторую лигу. В прошлом сезоне клуб занял первое место в Любительском чемпионате и чемпионате Киевской области.

Также в кампании 2022/23 "Дружба" завоевала Кубок среди аматоров, Кубок и Суперкубок области. Таким образом, всего за 2 сезона Мировка пополнила свою коллекцию на 6 трофеев.

Отметим, что команду основали еще в 1961 году, но долгое время сельский коллектив выступал в турнирах Кагарлыкского района. Новая эпоха в клубе началась накануне пандемии.