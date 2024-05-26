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Дружба (Мировка) выиграла третий чемпионат и шестой трофей за 2 года
Сельская команда проводит самый успешный период в своей истории
Фото: ПФК Дружба
В 30-м туре коллектив из Обуховского района одолел на выезде "Скалу" (1:0) и выиграл Вторую лигу. В прошлом сезоне клуб занял первое место в Любительском чемпионате и чемпионате Киевской области.
Также в кампании 2022/23 "Дружба" завоевала Кубок среди аматоров, Кубок и Суперкубок области. Таким образом, всего за 2 сезона Мировка пополнила свою коллекцию на 6 трофеев.
Отметим, что команду основали еще в 1961 году, но долгое время сельский коллектив выступал в турнирах Кагарлыкского района. Новая эпоха в клубе началась накануне пандемии.
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