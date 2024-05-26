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Компания Буткевича продолжит финансирование Звягеля, несмотря на появление Полесья-2
BGV Group будет курировать сразу тремя клубами
Фото: ФК Полісся
ПФК "Звягель" продолжит получать поддержку от BGV Group, несмотря на появление на профессиональной футбольной карте Украины "Полесье-2". Об этом сообщает сайт "Украинский футбол".
На следующий сезон Второй лиги житомиряне планируют заявить свой дубль. Однако "Звягель" все равно продолжит выступления, как и делал это раньше.
Сейчас в распоряжении Юрия Вирта около десятка футболистов, находящихся на контракте с "Полисьем". После завершения сезона их судьбу определят тренерские штабы и спортивные дирекции двух клубов. Кто-то получит игровую практику в "Полесье-2", кто-то останется в "Звягеле".
Известно также, что легионеры Вендел и Томадзото точно отправятся на сборы с первой командой "Полесье".
В текущем сезоне Второй лиги "Звягель" финишировал на третьем месте, уступив победителю "Дружба Мировка" одним зачетным пунктом. Таким образом команда Юрия Вирта квалифицировалась в стыки, где сыграет за право выступлений в Первой лиге против “Хуста”. Матчи запланированы на 1 и 8 июня в гостях и дома соответственно.
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