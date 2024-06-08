Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две и три группы. ПФЛ рассматривает два формата проведения чемпионата Второй лиги
Окончательного решения еще нет
Фото: Володимир Татарський
ПФЛ рассматривает несколько форматов проведения чемпионата Второй лиги сезона 2024/2025 годов. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В первом варианте команды распределяются на две группы по 12 команд, играют в два круга, после чего два победителя в стыковых матчах определяют команду, которая выходит в Первую лигу направления.
Финалист играет стыковые матчи (дома и на выезде) с 15 местом Первой лиги. Клуб, занявший третье место – стык с 14-м местом Первой лиги.
Во втором варианте клубы делятся на три группы по 8 команд и играют в три круга. Победители плюс лучшая вторая команда образуют полуфинальные пары, после чего в кубковом формате определяются победители лиги.
Продолжение – аналогично первому варианту. Победитель идет вверх в классе. Вторая и третья команды играют стыки с представителями Первой лиги.
В текущем сезоне Второй лиги приняло участие 15 команд, сформировавших одну турнирную таблицу. Победитель чемпионата "Дружба Мировка" вышел напрямую в Первую лигу. ЮКСА и "Звягель" до сих пор борются в переходных поединках: сегодня состоятся ответные матчи.
Популярное сейчас
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Вместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
- Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
- Металлург - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО