Две и три группы. ПФЛ рассматривает два формата проведения чемпионата Второй лиги

ПФЛ рассматривает несколько форматов проведения чемпионата Второй лиги сезона 2024/2025 годов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В первом варианте команды распределяются на две группы по 12 команд, играют в два круга, после чего два победителя в стыковых матчах определяют команду, которая выходит в Первую лигу направления.

Финалист играет стыковые матчи (дома и на выезде) с 15 местом Первой лиги. Клуб, занявший третье место – стык с 14-м местом Первой лиги.

Во втором варианте клубы делятся на три группы по 8 команд и играют в три круга. Победители плюс лучшая вторая команда образуют полуфинальные пары, после чего в кубковом формате определяются победители лиги.

Продолжение – аналогично первому варианту. Победитель идет вверх в классе. Вторая и третья команды играют стыки с представителями Первой лиги.

В текущем сезоне Второй лиги приняло участие 15 команд, сформировавших одну турнирную таблицу. Победитель чемпионата "Дружба Мировка" вышел напрямую в Первую лигу. ЮКСА и "Звягель" до сих пор борются в переходных поединках: сегодня состоятся ответные матчи.