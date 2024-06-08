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В том числе Верес и Левый берег. Семь команд УПЛ и Первой лиги заявят во Вторую лигу свои дубли

Вторая лига

В общей сложности таких команд будет около десятка

В том числе Верес и Левый берег. Семь команд УПЛ и Первой лиги заявят во Вторую лигу свои дубли

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Вторая лига Украины в новом сезоне пополнится множеством новых команд.

Как сообщает ТаТоТаке, сразу семь команд УПЛ и Первой лиги заявят свои дубли в третий украинский дивизион. Речь идет о "Вересе-2", "Полесье-2", "Колосе-2", "Металлисте 1925-2", "Александрие-2", "Ворскле-2" и "Левом Береге-2".

В том числе Верес и Левый берег. Семь команд УПЛ и Первой лиги заявят во Вторую лигу свои дубли - изображение 1
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Напомним, что в сезоне 2023-2024 во Второй лиге выступали "Карпаты-2", "Рух-2", "Кремень-2" и МФК "Металлург-2" (в первом круге).

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: UA-Футбол
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