Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В том числе Верес и Левый берег. Семь команд УПЛ и Первой лиги заявят во Вторую лигу свои дубли
В общей сложности таких команд будет около десятка
Фото: fckarpaty.org
Вторая лига Украины в новом сезоне пополнится множеством новых команд.
Как сообщает ТаТоТаке, сразу семь команд УПЛ и Первой лиги заявят свои дубли в третий украинский дивизион. Речь идет о "Вересе-2", "Полесье-2", "Колосе-2", "Металлисте 1925-2", "Александрие-2", "Ворскле-2" и "Левом Береге-2".
Напомним, что в сезоне 2023-2024 во Второй лиге выступали "Карпаты-2", "Рух-2", "Кремень-2" и МФК "Металлург-2" (в первом круге).
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Озвучена прибыль первого полугодия УПЛ ТВ. Шахтер предложил клубам поделить её
- ЮКСА в шаге от своей цели, интригующее противостояние в Звягеле. Анонс плей-офф за право участия в Первой лиге
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн