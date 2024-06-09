Тренер Звягеля: Соперничество напоминало катание на качелях

Главный тренер "Звягеля" Юрий Вирт рассказал о том, как команде удалось победить Хуст и о выходе в Первую лигу.

"Соперничество напоминало катание на качелях, команды поочередно владели инициативой и, как часто бывает в таких случаях, судьбу поединка решил один точный удар. Забить в середине второго тайма повезло нам, а под занавес могли даже довести дело до разгрома, когда гости бросились отыгрываться большими силами.

Считаю, что по итогам двух матчей с "Хустом" мы больше заслужили проход. И не только потому, что сегодня победили, но и по созданным голевым моментам.

Впрочем, отдыхать нам некогда и уже 18 июня возвращаемся из отпуска, потому что "Звягелю" не избежать серьезной ротации: у группы игроков 30 июня заканчиваются контракты. Несколько арендованных и неизвестно, останутся ли они. Вот почему надо держать руку на пульсе и оперативно реагировать на пертурбации. Потому что несмотря на сегодняшние победы "ЮКСЫ" и "Звягеля" в переходных матчах, в общем, уровень Первой лиги значительно выше, чем во Второй.