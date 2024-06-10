Будет спарринг с Черноморцем. Главный тренер Реала Фармы – о межсезонье для его команды

Главный тренер одесского "Реала Фармы" Андрей Пархоменко коротко поведал об особенностях минувшего чемпионата во второй лиге и поделился планами на межсезонье. В них пока еще не все определено.

- В отличие от первого круга во втором мы давали возможность играть всем футболистам независимо от результата, - сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. – Шли на это искусственно, чтобы понимать, как рассчитывать на наш кадровый потенциал в дальнейшем. Средний возраст нашей команды - 24 года. Мы рассчитываем, что проведем хорошие сборы, качественно на них поработаем и в новом сезоне у "Реала Фармы" будут другие результаты.

- Как проведет межсезонье ваша команда?

- Соберемся 25-го июня на нашей домашней арене – стадионе "Иван". В этот день и начнется наш подготовительный сбор. Что касается спаррингов, то пока только договариваемся с "Черноморцем", а вот что касается даты, то на данный момент она "плавающая". Дело в том. Что пока не известно, когда начало нового сезона и каким будет формат чемпионата.

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