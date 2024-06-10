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Президент ПФЛ: Скорее всего, во Второй лиге будет распределение на две группы
Александр Каденко рассказал, какие изменения будут в новом сезоне
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал будущие планы по Первой и Второй лигам Украины.
- На днях появилась информация, что ПФЛ рассматривает два формата проведения чемпионата во Второй лиге в сезоне-2024/25 – с разделением на две и на три группы. К какому варианту сейчас склоняется лига?
– Сегодня было совещание. Уже два варианта не рассматриваем, скорее всего, будет один вариант – с двумя группами.
– Две группы по 12 команд?
- Ориентировочно. Сами понимаете, сейчас такое время.
– Известен уже состав участников?
– Нет, состав еще неизвестен. Есть еще некоторые процедуры. На конференции через неделю, когда мы получим все соответствующие решения УАФ, тогда уже будет окончательно известно.
- Есть ли риск, что команды, участвовавшие в прошлом сезоне, не выйдут на старт в новом?
– Риск всегда есть в наше время непростой. Но пока никто с таким в ПФЛ не обращался. Стопроцентно критических клубов нет.
– Какие клубы УПЛ выставят вторые команды для выступления во Второй лиге?
- "Ворскла", "Александрия", "Колос", "Движение", "Полесье", "Верес".
А от клубов Первой лиги будут вторые команды от "Металлиста 1925" и "Левого берега", – сказал Каденко.
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