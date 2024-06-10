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Президент ПФЛ: Скорее всего, во Второй лиге будет распределение на две группы

Вторая лига

Александр Каденко рассказал, какие изменения будут в новом сезоне

Президент ПФЛ: Скорее всего, во Второй лиге будет распределение на две группы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал будущие планы по Первой и Второй лигам Украины.

- На днях появилась информация, что ПФЛ рассматривает два формата проведения чемпионата во Второй лиге в сезоне-2024/25 – с разделением на две и на три группы. К какому варианту сейчас склоняется лига?

– Сегодня было совещание. Уже два варианта не рассматриваем, скорее всего, будет один вариант – с двумя группами.

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– Две группы по 12 команд?

- Ориентировочно. Сами понимаете, сейчас такое время.

– Известен уже состав участников?

– Нет, состав еще неизвестен. Есть еще некоторые процедуры. На конференции через неделю, когда мы получим все соответствующие решения УАФ, тогда уже будет окончательно известно.

- Есть ли риск, что команды, участвовавшие в прошлом сезоне, не выйдут на старт в новом?

– Риск всегда есть в наше время непростой. Но пока никто с таким в ПФЛ не обращался. Стопроцентно критических клубов нет.

– Какие клубы УПЛ выставят вторые команды для выступления во Второй лиге?

- "Ворскла", "Александрия", "Колос", "Движение", "Полесье", "Верес".

А от клубов Первой лиги будут вторые команды от "Металлиста 1925" и "Левого берега", – сказал Каденко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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