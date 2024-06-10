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Президент ПФЛ назвал 4 аматорских клуба, которые заявятся во Вторую лигу

Вторая лига
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В новом сезоне Второй лиги будут новички

Президент ПФЛ назвал 4 аматорских клуба, которые заявятся во Вторую лигу

Getty Images

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, какие аматорские клубв новом сезоне пополнят Вторую Лигу.

– Какие команды по любительскому чемпионату поднимаются во Вторую лигу?

– Есть четыре клуба. Это "Куликов-Белка" (Львовская область), "Ревера 1908" из Ивано-Франковска, "Пробий" из Городенки (Ивано-Франковская область) и "Ольховцы" из Закарпатья. Еще один клуб проходит апелляцию, но пока не буду говорить, кто это. Такие вещи не в моей зоне ответственности.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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