Президент ПФЛ назвал 4 аматорских клуба, которые заявятся во Вторую лигу

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, какие аматорские клубв новом сезоне пополнят Вторую Лигу .

– Какие команды по любительскому чемпионату поднимаются во Вторую лигу?

– Есть четыре клуба. Это "Куликов-Белка" (Львовская область), "Ревера 1908" из Ивано-Франковска, "Пробий" из Городенки (Ивано-Франковская область) и "Ольховцы" из Закарпатья. Еще один клуб проходит апелляцию, но пока не буду говорить, кто это. Такие вещи не в моей зоне ответственности.